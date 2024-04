Ranking UCI (2 aprile): enorme balzo di Luca Mozzato, insidia Ganna come miglior italiano. Lotta Pogacar-Vingegaard

Luca Mozzato ha fatto un enorme balzo in avanti nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’alfiere della Arkea-B&B Hotels è infatti risalito di ben 45 posizioni grazie alla seconda piazza conquistata al Giro delle Fiandre e ora il veneto occupa il 37mo posto della graduatoria mondiale con 1.657 punti.

Si tratta di un traguardo importante per il 26enne, che è così il secondo azzurro in gruppo alle spalle di Filippo Ganna (32mo con 1.829 punti). L’Italia resta all’ottavo posto nella classifica per Nazioni con 11.541 punti, ora più vicina a Francia (11.764,5) e Paesi Bassi (12.241,35), mentre il Belgio comanda con ben 4.336 lunghezze di margine sulla Danimarca.

Tadej Pogacar svetta nella graduatoria individuale. Lo sloveno precede di misura il danese Jonas Vingegaard, mentre il belga Remco Evenepoel occupa la terza piazza davanti al connazionale Jasper Philipsen e al danese Mads Pedersen. Mathieu van der Poel è settimo dopo il sigillo alla Ronde, alle spalle dello sloveno Primoz Roglic e appena davanti al britannico Adam Yates.

RANKING UCI (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 6.658

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.530,5

3. Remco Evenepoel (Belgio) 5.677,57

4. Jasper Philipsen (Belgio) 4.862

5. Mads Pedersen (Danimarca) 4.704

6. Primoz Roglic (Slovenia) 4.392,36

7. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.100

8. Adam Yates (Gran Bretagna) 3.821,43

9. Wout van Aert (Belgio) 3.770

10. Marc Hirschi (Svizzera) 3.191

CLASSIFICA ITALIANI (TOP-100)

32. Filippo Ganna 1.829

37. Luca Mozzato 1.657

41. Jonathan Milan 1.561

44. Andrea Bagioli 1.527

46. Damiano Caruso 1.489,33

59. Alberto Bettiol 1.341,67

76. Simone Velasco 1.118

84. Matteo Trentin 1.018

86. Vincenzo Albanese 1.004

91. Filippo Zana 977

CLASSIFICA PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 22.924,14

2. Danimarca 18.588,75

3. Slovenia 14.828,05

4. Gran Bretagna 13.888,79

5. Spagna 13.365,35

6. Paesi Bassi 12.241,35

7. Francia 11.764,5

8. Italia 11.541

9. Australia 10.225,17

10. USA 9.889,21