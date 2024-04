Perché l’ATP di Montecarlo è un Masters1000 all’antica: le differenze con Miami e Indian Wells

Durerà 9 giorni in tutto tra qualificazioni e tabelloni principali, da sabato 6 a domenica 14 aprile, il Rolex Monte-Carlo Masters 2024 di tennis, l’unico torneo di categoria ATP Masters 1000 non obbligatorio del calendario. Anche per questo motivo, punti assegnati a parte, può essere assimilabile ad un 500.

Nel torneo monegasco, infatti, a differenza di quanto appena visto ad Indian Wells e Miami, il tabellone sarà a 56 in singolare, con un turno in meno da disputare, 16 teste di serie e soli 8 bye al primo turno, ed a 28 in doppio, con 4 bye all’esordio.

Serrati i tempi: le qualificazioni si terranno tra il 6 ed il 7 aprile, mentre il primo turno sarà spalmato su tre giornate, dal 7 al 9. Il secondo turno, nel quale entreranno in gioco le prime 8 teste di serie, si giocherà tra 9 e 10, mentre gli ottavi sono divisi tra 10 ed 11. Venerdì 12 i quarti, sabato 13 le semifinali e domenica 14 le finali.