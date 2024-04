MotoGP, Francesco Bagnaia: “Voglio riscattarmi ad Austin ed evitare gli stessi errori a Portimao”

Voglia di rifarsi. Il Mondiale 2024 di MotoGP torna in scena dopo l’appuntamento in Portogallo. A Portimao, Jorge Martin si è preso il successo del GP e soprattutto la vetta del campionato, mentre Francesco Bagnaia è stato co-protagonista di un incidente con lo spagnolo Marc Marquez, vedendo sfumare i sogni di gloria.

Pecco, dunque, si presenta alla vigilia del week end di Austin (USA), terzo della stagione, con tante motivazioni e il desiderio di migliorare la sua attuale quarta posizione in classifica generale a -23 punti da Martin. Sarà un fine-settimana impegnativo su uno dei tracciati più spettacolari del calendario: tanti saliscendi e l’alternanza di accelerazioni e frenate molto decise.

“Il Gran Premio delle Americhe è uno dei miei preferiti in calendario: la pista è fantastica, Austin mi piace tantissimo e anche l’atmosfera dell’evento è diversa dal solito. Arrivo in America motivato e pronto a riscattarmi: lo scorso anno eravamo stati competitivi tutto il fine settimana e se non fossi caduto avremmo ottenuto la vittoria anche nella gara della domenica“, le parole di Bagnaia (fonte: sito ufficiale della Ducati)

“Quest’anno mi aspetto molti piloti veloci e sicuramente non sarà facile, ma abbiamo una buona base dalla quale partire. Nell’ultimo GP in Portogallo il feeling con la moto era molto buono, ma poi in gara domenica ci è mancato qualcosa. Sarà quindi importante lavorare per evitare che succeda di nuovo”, ha concluso Pecco.