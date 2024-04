Moto3, David Alonso monopolizza le P2 del GP delle Americhe, Bertelle, Farioli e Nepa in Q2

Si sono concluse le P2 del Gran Premio delle Americhe ad Austin per quanto riguarda la Moto3. David Alonso ha inflitto grandi distacchi a tutta la concorrenza, chiudendo al comando con il tempo di 2:14.153, andando ad abbassare praticamente di un secondo il miglior crono fatto registrare nella giornata di ieri.

Dietro ad Alonso troviamo Joel Kelso e Ivan Ortolà con lo stesso tempo a 384 millesimi di ritardo dal leader: entrambi si sono migliorati in maniera sostanziale nella fase centrale di questa sessione. Bene anche Daniel Holgado, partito in sordina nei primi venti minuti e accesosi negli ultimi istanti di questa sessione: è quarto a 430 millesimi. Chiude la top 5 David Munoz, staccato di 441 millesimi.

Nona posizione per Matteo Bertelle che riesce ad accedere al Q2 con autorevolezza con il crono di 2:14.883. Un pass per il Q2 ottenuto in extremis anche da parte di Filippo Farioli che, all’ultimo tentativo, è riuscito a inserirsi in undicesima posizione con il tempo di 2:15.022. Si salva invece per soli 88 millesimi Stefano Nepa, quattordicesimo, nell’ultima posizione utile per evitare il Q1. Dovranno invece passare attraverso il Q1 Nicola Carraro, Luca Lunetta e Riccardo Rossi.