Juan Martin Del Potro su Rafa Nadal: “Vuol chiudere la carriera a modo suo”. E su Sinner-Alcaraz…

Il torneo di Madrid sta attirando l’attenzione di tanti. Tra i grandi ex del tennis mondiale, Juan Martin Del Potro è presente alla Caja Magica per godersi lo spettacolo e lui, costretto a interrompere la carriera per i tanti guai fisici, sta vivendo in maniera particolare quanto Rafa Nadal stia facendo sul campo. Rivale nel corso del proprio percorso agonistico, l’argentino è molto chiaro nel definire quanto il maiorchino stia facendo.

“Dobbiamo metabolizzare il fatto che quell’era del tennis sia ai titoli di coda. Federer ha smesso, ma la sua eredità c’è e ci sarà sempre. E ora Rafa vuole chiudere a proprio modo la sua carriera. Quanto sta facendo è impressionante e vederlo giocare fa arrivare quell’energia che l’ha caratterizzato anche quando mi sono confrontato con lui. È unico in questo e non se in futuro ci sarà qualcosa di simile“, ha affermato Del Potro.

L’ex giocatore sudamericano si è pronunciato anche sul dualismo Sinner-Alcaraz: “Adoro veder giocare Alcaraz perché ha una freschezza e una naturalezza quando si muove in campo che lo fanno sembrare un ragazzo di 30 anni che è nel circuito da 10, ma è giovanissimo. È un bene per il tennis ci sarà questo scontro con Sinner. Prima c’era Agassi-Sampras, poi Roger-Rafa, poi Novak e ora tocca a loro“.