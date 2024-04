IndyCar, la stagione 2024 riparte da Long Beach

‘The Thermal Club $1 Million Challenge’ non valida ai fini del campionato, riprende da Long Beach la NTT IndyCar Series 2024. Tutto è pronto per una nuova sfida da non perdere, una delle manifestazioni più famose dell’intero calendario che come da tradizione si svolge ad inizio primavera.

La nota cittadina che sorge nello Stato della California, location che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1, ospita nuovamente la più importante serie americana riservata alle monoposto, campionato che tra poco più di un mese disputerà la mitica Indianapolis 500.

Josef Newgarden (Penske #2) ha vinto a marzo a St. Petersburg e di conseguenza si colloca in vetta al campionato davanti al messicano Pato O’Ward (McLaren #7) ed al neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3). I valori possono cambiare a Long Beach questo week-end, percorso completamente differente rispetto al tracciato non permanente che sorge nello Stato della Florida.

Oltre al già citato nativo di Nashville, padrone della scena nel 2022 e nettamente superiore alla concorrenza nella prima uscita stagionale, spiccano nell’albo d’oro dell’Acura Grand Prix of Long Beach i nomi di Kyle Kirkwood (2023), Scott Dixon (2015), Will Power (2012-2008), Colton Herta (2021) ed Alexander Rossi (2018-2019).