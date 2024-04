F1, John Elkann: “2023 stagione difficile per la Ferrari, dobbiamo continuare a lavorare”

John Elkann è tornato a parlare in apertura dell’assemblea degli azionisti Ferrari, tracciando un bilancio complessivo del 2023 su più fronti. Per quanto riguarda l’ambito del motorsport, il Presidente della Casa di Maranello ha ammesso le difficoltà dell’ultima stagione in Formula Uno nonostante il lampo della vittoria di Carlos Sainz a Singapore.

“Il 2023 è stata una stagione difficile e spesso avara di soddisfazioni per la Scuderia Ferrari. Sebbene la vittoria a Singapore abbia lanciato un segnale incoraggiante, come i due podi conseguiti, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare senza sosta. La passione di milioni di tifosi in tutto il mondo è ciò che ci sprona a migliorare costantemente“, dice Elkann.

Il 48enne ha poi sottolineato l’impresa del trionfo alla 24 Ore di Le Mans dello scorso 11 giugno: “Abbiamo assistito al raggiungimento di un’incredibile pietra miliare nella storia Ferrari. È stato un giorno indimenticabile, che ci ha ricordato l’importanza di trovare il coraggio e l’umiltà di continuare a migliorare sempre. Sono molti gli aspetti che hanno reso questa elettrizzante vittoria così speciale. Innanzitutto, ha segnato il ritorno vittorioso della Casa di Maranello nella classe regina del Wec, proprio nel centenario di questa corsa leggendaria. La vittoria ha messo in evidenza l’approccio unico di Ferrari e ha visto l’intera Casa fare gioco di squadra per contribuire al successo dell’hypercar“.