F1, Christian Horner: “Prestazione di squadra eccellente, Perez ha fatto un ottimo lavoro”

Grande soddisfazione per la Red Bull al termine del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. La scuderia di Milton Keynes ha realizzato la terza doppietta in quattro gare, con l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez davanti a tutti. Era la risposta che il team anglo-austriaco voleva dare a Suzuka, dopo i problemi avuti in Australia.

“Una grande prestazione di squadra oggi“, ha dichiarato il Team Principal, Christian Horner, a Viaplay dopo la gara. “Il giro più veloce, la pole position, la doppietta, il pit-stop più veloce e la prima e la seconda posizione in entrambi i campionati. È stata una prestazione straordinaria, soprattutto in Giappone, sede del nostro partner per i motori, ed è fantastico vedere entrambe le macchine a podio“, ha aggiunto Horner.

Il manager britannico ha poi voluto sottolineare la prestazione di Perez, che ancora non ha certezze del proprio futuro in Red Bull: “Checo ha avuto un week end molto convincente e le sue qualifiche di ieri sono state buone. Max (Verstappen, ndr) ha controllato la gara in modo eccellente, ma Sergio anche è stato protagonista di una gara di pregevole fattura“.

Segnali di riconferma? Vedremo cosa accadrà nei prossimi round, tenuto conto di un Verstappen dominatore, salvo ritiri per problemi tecnici come accaduto all’Albert Park di Melbourne.