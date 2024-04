Curling, RIBALTONE ITALIA! Impresa da 3-6 e beffa all’extra-end per la Scozia: bronzo ai Mondiali!

L’Italia ha conquistato una spettacolare medaglia di bronzo ai Mondiali 2024 di curling maschile. Gli azzurri hanno battuto la Svezia per 7-6 all’extra-end, vincendo in rimonta una partita che sembrava già persa. La nostra Nazionale era sotto per 3-6 alla vigilia dell’ultima frazione, ma non ha mollato la presa e con una spettacolare mano da tre punti è riuscita a pareggiare i conti contro i Campioni del Mondo uscenti e Campi d’Europa in carica.

In un surreale supplementare, Joel Retornaz e compagni hanno attanagliato la corazzata guidata da Bruce Mouat e sono riusciti a strappare la mano, impresa che succede davvero molto raramente nel parziale decisivo. Un colpaccio straordinario per il quartetto tricolore, che sale sul terzo gradino del podio per la seconda volta nella storia, eguagliando il risultato ottenuto nel 2022 e migliorando la quarta piazza dell’anno scorso.

Seconda medaglia iridata per il Bel Paese, arrivata in maniera rocambolesca e a dimostrazione della caratura internazionale acquisita da questa formazione. L’Italia aveva vinto otto partite nel round robin su dodici incontri disputati e si era poi imposta nel qualification game contro la Germania, prima di capitolare in semifinale contro la Svezia. In autunno era arrivato il quarto posto agli Europei, quando gli azzurri si arenarono nella fase a eliminazione diretta dopo aver vinto tutte le partite della fase a gironi.

A contorno le affermazioni nei tornei dello Slam. Alle ore 15.00 la finale per l’oro tra Svezia e Canada. Si inizierà tra poco a pensare alla prossima stagione, quando ormai mancherà sempre meno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a cui gli azzurri sono già qualificati in qualità di Nazione ospitante.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sul ghiaccio. Bruce Mouat e compagni hanno il vantaggio del martello in virtù del miglior piazzamento nella classifica del round robin e aprono marcando un punto. Il botta e risposta con l’ausilio del martello e di un punto per parte prosegue per quattro end (2-2).

Gli azzurri riescono a tenere testa ai Campioni del Mondo uscenti e Campioni d’Europa, ma nel momento nevralgico della partita si sommano alcune imprecisioni. Joel Retornaz ha la possibilità di limitare i danni in vista della stone finale dello skip avversario, ma commette un errore e permette così ai britannici di mettere a segno un paio di punti che valgono il 4-2 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio l’Italia riesce a chiudere una mano nulla con qualche patema d’animo e poi accorcia le distanze nel turno successivo (4-3). Il vantaggio dell’ultimo tiro passa nelle mani degli scozzesi, che non marcano nell’ottavo end e poi passano all’attacco nel nono, mettendo a segno i due punti che potrebbero chiudere la contesa (6-3).

L’Italia non molla la presa e vuole crederci fino in fondo, imbastisce un bel castello e Retornaz con un ultimo tiro lungimirante mette a segno tre punti, pareggia i conti (6-6) e porta la partita all’extra-end. Gli azzurri se la giocano colpo su colpo nella frazione supplementare e non lasciano nulla di intentato, mettendo pressione agli avversari con le stone lanciate da Mosaner. Il duello tra Mouat e Retornaz è pirotecnico, lo skip italiano imbriglia il rivale e l’ultimo tiro dello scozzese è impreciso. Succede quello che nel curling è una rarità: rubare la mano nell’extra-end, l’impresa riesce all’Italia che conquista così una spettacolare medaglia di bronzo.