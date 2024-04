Curling, l’Italia travolge la Norvegia ed evita la Scozia nel playoff dei Mondiali

L’Italia ha surclassato la Norvegia con il punteggio di 8-2 ai Mondiali 2024 di curling maschile e ha così chiuso il round robin al quinto posto, con all’attivo otto vittorie su dodici incontri disputati. Gli azzurri, già certi dell’accesso al qualification game prima di scendere sul ghiaccio di Schaffhausen, affronteranno la Germania nel playoff di domani mattina (sabato 6 aprile, ore 10.00).

La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per avere la meglio contro i tedeschi, quarti nel round robin, e meritarsi la qualificazione alla semifinale contro la Svezia. Il quartetto tricolore è a un passo dall’entrare in zona medaglie, dopo il bronzo conquistato nel 2022 e il quarto posto ottenuto dodici mesi fa.

Joel Retornaz e compagni hanno giganteggiato contro la Norvegia, facendo la differenza tra quarto e quinto end: tre punti di forza con il vantaggio del martello e poi una mano rubata da due punti hanno permesso di issarsi sul 7-1 e di ipotecare il successo contro la compagine scandinava, già certa di non poter accedere alla fase a eliminazione diretta.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella partono forte con il vantaggio dell’ultimo tiro a disposizione, mettono gli avversari con le spalle al muro e marcano due punti di forza. Magnus Ramfsjell e compagni provano a reagire, riuscendo a dimezzare le distanze dopo il secondo end (2-1). La partita si indirizza tra terzo e quarto parziale: prima gli azzurri costruiscono un gioco impeccabile e portano a casa tre punti, poi strappano di prepotenza la mano agli avversari marcando due punti che valgono il 7-1.

La Norvegia è visibilmente in bambola, ma riesce quantomeno a marcare un punto nel quinto end. L’Italia conduce con un nitido 7-2 all’intervallo e al ritorno sul ghiaccio marca il punto che chiude i conti con largo anticipo.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Norvegia vs Italia 2-8

Paesi Bassi vs Nuova Zelanda

Canada vs Svizzera 8-1

Svezia vs Scozia

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svezia 11 vittorie*

2. Canada 10

3. Scozia 9*

4. Germania 8

5. Italia 8

6. USA 7

7. Svizzera 6

8. Paesi Bassi 4*

9. Norvegia 4

10. Repubblica Ceca 4

11. Giappone 3

12. Corea del Sud 2

13. Nuova Zelanda 0*

TABELLONE MONDIALI CURLING

QUALIFICATION GAME

[3] Scozia vs [6] USA

[4] Germania vs [5] Italia

SEMIFINALI

[1] Svezia vs [4] Germania / [5] Italia

[2] Canada vs [3] Scozia [6] USA