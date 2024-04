Curling, la Svezia vince i Mondiali: Niklas Edin imperatore totale, settimo sigillo iridato

La Svezia ha vinto i Mondiali 2024 di curling maschile. La corazzata scandinava ha sconfitto il Canada per 6-5 in un’equilibratissima finale andata in scena sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) e ha così conquistato una meritatissima medaglia d’oro, arrivata al termine di un’autentica cavalcata: undici vittorie su dodici incontri disputati nella fase gironi, successo sull’Italia e in semifinale e oggi l’affermazione in volata contro i nordamericani. Si tratta del dodicesimo sigillo della storia per la Svezia, addirittura il quinto nelle ultime sei edizioni.

Applausi a scena aperta per il fuoriclasse assoluto Niklas Edin, maestro indiscutibile del curling internazionale: arriva addirittura il settimo sigillo iridato della carriera (2013, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024) per il Campione Olimpico di Pechino 2022. Ad affiancare il 38enne c’erano i fedelissimi Oskar Eriksson (vice-skip), Rasmus Wranaa (second) e Christoffer Sundgren (lead). La compagine guidata dallo skip Brad Gushue si è dovuta arrendere e così il Canada si ferma all’argento per la terza volta consecutiva, la quinta nelle ultime sei occasioni (hanno perso quattro atti conclusivi contro la Svezia).

La Svezia ha cercato la fuga mettendo a segno due punti nel secondo end e poi strappando la mano nella terza frazione (3-0), ma il Canada ha accorciato le distanze nel quarto parziale (3-2). Dopo l’intervallo c’è stato un botta e risposta in tre end con un punto a testa e gli scandinavi si sono confermati in vantaggio per 5-3. Il Canada ha tentato il tutto per tutto e ha pareggiato i conti (5-5), ma Edin ha fatto valere il vantaggio del martello nel decimo end e ha chiuso i conti. In mattinata l’Italia aveva conquistato la medaglia di bronzo regolando la Scozia all’extra-end, rimontando i Campioni del Mondo uscenti da 3-6 al termine del nono turno.