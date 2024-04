Curling, la Germania fa un regalo all’Italia: azzurri già ai playoff, ma la Norvegia resta cruciale

L’Italia ha staccato il biglietto per il qualification game dei Mondiali 2024 di curling maschile, ovvero la partita che determinerà le ultime due squadre ammesse alle semifinali della rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera). La nostra Nazionale ha festeggiato l’accesso alla fase a eliminazione diretta dopo la vittoria della Germania sulla Svizzera (7-6): il ko dei padroni di casa, ancora incapaci di sfruttare il vantaggio del martello nell’ultimo end (come ieri contro il quartetto tricolore), ha matematicamente garantito all’Italia un posto tra le migliori sei compagini del Pianeta.

L’Italia vanta 7 vittorie su 11 partite disputate, gli USA sono a quota 7 successi su 12 incontri, la Svizzera è ferma a un bilancio di 6 affermazioni in 11 match. Gli elvetici, però, hanno perso gli scontri diretti contro Joel Retornaz e compagni e anche contro gli americani, dunque, anche battendo il Canada questa sera nell’ultimo incontro del round robin, non potrebbero restare davanti alla nostra Nazionale. Gli azzurri affronteranno la Norvegia nell’ultima sfida della fase a gironi (questa sera, ore 19.00) e si tratta di un incrocio fondamentale per il futuro del quartetto tricolore in questa manifestazione.

Se l’Italia dovesse battere gli scandinavi, infatti, chiuderebbe al quinto posto in classifica generale (8 vittorie) e affronterebbe la Germania nel qualification game. I tedeschi sono infatti già certi di concludere al quarto posto: vantano 8 vittorie, non devono più giocare e a parità di successi resterebbero davanti all’Italia in virtù del successo nello scontro diretto. Sfidare i tedeschi in un match da dentro o fuori sarebbe decisamente alla portata di Retornaz e compagni, anche se ci hanno perso questa mattina.

Una sconfitta contro la Norvegia, invece, relegherebbe l’Italia al sesto posto. Chiuderebbe a quota 7 vittorie alla pari con gli USA, che hanno però prevalso nel testa a testa. In quel caso ci sarebbe un playoff durissimo contro la terza in classifica, ovvero la peggiore tra Scozia e Canada: britannici e nordamericani sono entrambi a quota 9 vittorie, stasera sfideranno rispettivamente Svezia (già matematicamente prima da imbattuta e ammessa in semifinale) e Svizzera, il Canada ha vinto lo scontro diretto. Una andrà direttamente in semifinale, l’altra sarebbe l’avversaria dell’Italia in caso di sconfitta contro la Norvegia. Nel round robin gli azzurri hanno battuto il Canada e perso contro la Scozia, Campione del Mondo e d’Europa, nonché autentica bestia nera dei nostri portacolori.