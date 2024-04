ATP Montecarlo, Casper Ruud è in semifinale contro Djokovic: battuto Humbert in tre set

Sarà Casper Ruud l’avversario di Novak Djokovic nella semifinale del Masters1000 di Montecarlo. Il norvegese, numero 10 delle classifiche mondiali, batte il francese Ugo Humbert in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 e raggiunge il serbo in quella che è la sua settima semifinale di categoria, la sesta sul rosso, tornando tra i migliori quattro del Principato dopo tre anni.

Il primo set ha un solo padrone, ed è il norvegese. Humbert sembra pagare un po’ di pressione di troppo, lui che non è mai arrivato oltre a questo punto in un 1000. E il più scafato Ruud non si lascia pregare, apparendo in controllo della contesa con ben pochi patemi da parte sua. Due break nel quinto e nel nono gioco, solo cinque punti concessi e il numero 10 al mondo si prende la frazione in 35 minuti.

E anche nel secondo set le cose sembrano andare nello stesso verso, con Ruud che riesce a strappare nuovamente il servizio al suo avversario e sembra ormai avviato verso una comoda vittoria. E invece Humbert rientra nel match, proponendo un tennis offensivo e spiazzando il norvegese, che va in completo blackout. Parziale di 12 punti a 2 e il transalpino ribalta la situazione, difendendo il vantaggio in un combattutissimo sesto gioco; da lì il francese viaggia che è un piacere portando la contesa al terzo.

Dopo aver riordinato le idee, Ruud riesce però a rimettere le cose a posto. Nonostante la prima di servizio non gli entri, dall’altra parte il francese torna a mostrare la sua parte più fragile. Nel quarto gioco arrivano un paio di errori di troppo e il norvegese scappa 3-1; Humbert avrebbe due occasioni per rimettere in piedi la partita, ma non riesce a sfruttarle e anzi, con un turno sciagurato di servizio vede la partita scappargli via dalle mani con il suo avversario che va a servire sul 5-1. Il norvegese rischia di complicarsi di nuovo la vita sotto 15-40 nel game decisivo, ma chiude al secondo match point con il suo dritto.

Ruud è quasi dominante in partita, vincendo 15 punti in più del suo avversario, 86 a 71, e chiudendo con soli 12 errori non forzati contro i 18 dell’avversario, strappandogli per cinque volte il servizio. Una partita complicata con i suoi 25 minuti di vuoto che lo hanno costretto al terzo.