ATP Houston, Jordan Thompson e Max Purcell approdano agli ottavi. Eliminato Shapovalov

Andata in archivio un’altra giornata di incontri nell’ATP250 di Houston. Sulla particolare terra battuta del Texas si sono tenuti match interessanti in cui una sfumatura d’azzurro c’è stata. Luciano Darderi (n.72 del ranking) si è imposto, infatti, in rimonta, annullando tre match-point contro l’americano Denis Kudla (n.160 del ranking) con il punteggio di 3-6 7-6 (3) 6-2. Sul cammino dell’italo-argentino ci sarà Francisco Cerundolo (testa di serie n.2).

Proseguono la loro corsa anche gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. Il n.79 del ranking ha lottato non poco per avere la meglio dello statunitense Alex Michelsen (n.70 ATP) con il punteggio di 7-5 6-7 (4) 6-4. Purcell giocherà contro l’americano Michael Mmoh (n.123 del ranking), uscito vittorioso dalla scontro contro il peruviano Juan Pablo Varilals (n.101 ATP) per 6-2 7-6 (4).

Thompson (n.33 del ranking) ha rispettato i pronostici, rifilando un doppio 6-4 al cinese Yibing Wu (n.298 del ranking). Nel prossimo turno se la vedrà contro l’altro statunitense Aleksandar Kovacevic (n.98 del mondo), a segno contro l’altro aussie Thanasi Kokkinakis (n.104 ATP) per 7-6 (3) 6-7 (2) 6-4 in oltre tre ore di gioco.

Niente da fare per Denis Shapovalov. Il talentuoso canadese (n.121 del mondo), che sta tentando di tornare ai suoi massimi livelli, è stato sconfitto dal padrone di casa Marcos Giron (n.51 ATP) per 6-2 7-5. Negli ottavi per quest’ultimo ci sarà il derby contro J.J. Wolf (n.96 ATP).