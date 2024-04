ATP Estoril 2024, Hubert Hurkacz campione in Portogallo: battuto un impotente Martinez

Hubert Hurkacz graffia per la prima volta sulla terra battuta! Ottavo titolo in carriera, il primo sul rosso: in finale dell’ATP 250 di Estoril (Portogallo) batte uno sfinito Pedro Martinez con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventisette minuti di gioco. Sono otto i trionfi in dieci finali disputate: un vero e proprio cecchino. Dopo questa settimana risalirà al numero 8 del ranking ATP.

Nel primo set la superiorità di Hurkacz è evidente: il polacco acquisisce il break di vantaggio nel quarto gioco e non lo cede fino alla fine, servendo sette ace e non dovendo fronteggiare neanche una palla break. Martinez sembra accusare un po’ di stanchezza dopo le oltre tre ore spese per battere ieri Ruud: lo spagnolo ha un fastidio al ginocchio destro ed è meno reattivo del solito. Dall’altra parte il numero 10 del mondo è implacabile al servizio e anche negli scambi lunghi e si prende così il parziale per 6-3.

Il break arriva subito anche a inizio secondo set proprio con due scambi splendidi vinti da Hurkacz: sulla terza palla break riesce a muoversi alla grande lateralmente e a risolvere il palleggio con un diagonale di rovescio bellissimo in anticipo. Martinez non riesce più a guadagnarsi delle occasioni per rientrare, anche se si ritrova 30-30 in un paio di game in risposta: il giocatore di Wroclaw è in grande spolvero e trova soluzioni insospettabili anche da posizioni di estrema difesa. Hurkacz chiude quindi sul 6-4 e si prende il primo titolo in carriera sulla terra battuta.