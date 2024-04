Atletica, crolla il record del mondo più vecchio: Mykolas Alekna nella leggenda dopo 38 anni

Il record del mondo al maschile più vecchio dell’atletica leggera è crollato nella notte. Dopo 38 anni l’antologico primato del lancio del disco è stato battuto. I 74.08 metri raggiunti dal tedesco dell’Est Juergen Schult il 6 giugno 1986 a Neubrandenburg sono stati superati sulla pedana di Ramona (Oklahoma, USA). L’impresa porta la firma del fuoriclasse lituano Mykolas Alekna, capace di spingersi a 74.35 metri e di ritoccare così di 27 cm una prestazione espressa ben sedici anni prima della sua nascita.

Il 21enne ha riscritto la storia in occasione del quinto tentativo, tra l’altro inizialmente misurato in 74.41 metri e poi rivisto al ribasso. Il baltico aveva aperto la gara con 72.21, migliorando il suo personale di 71.39, e poi aveva proseguito con 70.32, 72.89, 70.51 prima della spallata da sogno, seguita da un finale 70.50. Mykolas Alekna guarda tutti dall’alto in basso nella lista all-time, alle sue spalle ci sono ora Schult e suo papà Virgiliijus, Campione Olimpico a Sydney 2000 e Atene 2004 capace di toccare 73.88 nel 2000.

Mykolas Alekna è uno dei fuoriclasse assoluti della specialità e, nonostante la giovanissima età, ha già conquistato due medaglie ai Mondiali: argento a Eugene 2002 con 69.27, bronzo a Budapest 2023 con 68.85. Il Campione d’Europa in carica (69.78 a Monaco nel 2022) sarà uno dei grandi favoriti alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove sogna di portare a casa il terzo oro di famiglia ai Giochi dopo la doppietta del papà.

Il record del mondo più longevo diventa ora quello del lancio del martello, che appartiene all’ex sovietico (ora ucraino) Yuri Sedych con gli 86.74 metri raggiunti il 30 agosto 1986 a Stoccarda. In termini assoluti, però, il primato più vecchio resta quello degli 800 metri femminili: 1:53.28 per mano della ex cecoslovacca (ora ceca) Jarmila Kratochvilova il 26 luglio 1983 a Monaco (Germania), ormai 41 anni fa.