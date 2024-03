Tuffi, Santoro vince dal metro alla Coppa Parigi 2024. Successi anche per Hao Jun Wang e Pizzini

Si è aperta con le prime finali la Coppa Parigi 2024, un appuntamento ormai classico per i tuffi italiani a Trieste. Un evento sicuramente importante per molti azzurri, che saranno poi impegnati la prossima settimana in Coppa del Mondo a Berlino e comunque un ulteriore banco di allenamento in chiave olimpica.

Dal metro non era presenti Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia e a salire sul gradino più alto del podio è Matteo Santoro. Il 17enne romano ha chiuso in prima posizione con il punteggio complessivo di 369.15, dove spiccano soprattutto un triplo e mezzo carpiato avanti da 69.30. Secondo posto per Francesco Porco (359.75) e terzo Valerio Mosca (353.10).

Dominio assoluto dalla piattaforma per Romano Hao Jun Wang. Il classe 2006 si è imposto con il punteggio di 434.10, unico a superare il muro dei 400 punti grazie anche ad un ottimo triplo e mezzo indietro carpiato da 79.20. Seconda posizione per Raffaele Pelligra (393.35) e terza per Julian Verzotto (372.05).

Nell’unica finale femminile della giornata, quella dei tre metri, il successo è andato ad Elisa Pizzini con un punteggio di 279.30 (un buon doppio e mezzo indietro carpiato da 61.50 come miglior tuffo). Seconda Matilde Borello (263.85) mentre terza è Giorgia De Sanctis (255.85).