Snowboardcross: a Mt. St. Anne avanzano quattro azzurri dalle qualificazioni

Si appresta a concludersi la Coppa del Mondo di snowboardcross: ultime due gare in Canada, con il massimo circuito internazionale che si è spostato in quel di Mt. St. Anne. Oggi sono andate in scena le qualifiche per le prove in programma nel weekend: sono quattro gli azzurri che hanno superato il taglio e che dunque andranno a caccia del podio.

Bene Michela Moioli con l’ottavo crono, avanzando dunque sin dalla prima run: la lombarda è ancora in piena battaglia per la Coppa generale. A guidare la classifica troviamo la transalpina francese Lea Casta in 58″86, 66 centesimi meglio di Trespeusch e 67 prima della ceca Eva Adamczykova.

Al maschile avanzano un ottimo Lorenzo Sommariva, terzo, Tommaso Leoni, ottavo, e Omar Visintin, il migliore della seconda run.

Miglior tempo della sessione maschile per il dominatore della stagione, il padrone di casa Eliot Grondin in 54″67.