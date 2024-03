Skateboard, Alex Sorgente 8° a Dubai: le Olimpiadi si avvicinano insieme ad Alessandro Mazzara

A Dubai (Emirati Arabi Uniti) è andata in scena una tappa del World Skateboarding Tour, circuito che assegna punti per il ranking che determinerà i qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ricordiamo che staccheranno il biglietto per i Giochi i migliori venti atleti della graduatoria, ma massimo tre per Nazione. Nel fine settimana si sono disputate le gare di Park, il prossimo weekend toccherà allo Street.

Sul fronte maschile ha vinto lo spagnolo Danny Leon (90.13) davanti allo statunitense Gavin Bottger (89.57) e al danese Viktor Solmunde (89.36), mentre il nostro Alex Sorgente è riuscito a piazzarsi in ottava posizione con il punteggio di 72.18 (ultimo nella finale aperta ai migliori otto). Si tratta di un risultato importante per l’azzurro, che è così balzato al 19mo posto del ranking con 30.010 punti all’attivo.

Il 26enne è subito alle spalle di Alessandro Mazzara (18mo con 33.878), che ha salutato Dubai in semifinale con il tredicesimo posto (77.62, gliene sarebbero serviti sei in più per superare il taglio). Al comando del ranking si trova Bottger (144.565) davanti al connazionale Jagger Eaton (138.606) e al brasiliano Augusto Santos (120.916), nella top-20 figurano ben cinque statunitensi e cinque brasiliani. I due azzurri sono davvero molto vicini alla capitale francese.

Sul fronte femminile, invece, non ci sono ambizioni di qualificazione per l’Italia. Lucrezia Zarattini è 45ma nel ranking dopo il 54mo posto in Medio Oriente. A vincere è stata la spagnola Naia Laso (93.46), battendo le giapponesi Kokona Hiraki (91.60) e Mizuho Hasegawa (88.91). Al momento la 15enne Kokona Hiraki domina il ranking (184.000) davanti alla coetanea e connazionale Hinano Husaki (136.420), terza l’altra 15enne britannica Sky Brown (130.000).