Settimana Coppi e Bartali 2024: cinque tappe per una corsa dalla startlist di livello piuttosto basso

La citava Jonas Vingegaard qualche giorno fa, non uno qualunque: il danese ha capito le sue qualità proprio alla Settimana Coppi e Bartali. Una corsa che però, visto il periodo in calendario dov’è posta, spesso e volentieri presenta una startlist non eccezionale, come accadrà anche quest’anno. Scatta domani da Pesaro e si chiuderà a Forlì dopo cinque frazioni.

Percorso che è molto variegato, con opportunità per i velocisti, salite e, soprattutto, i circuiti in Emilia-Romagna che spesso e volentieri hanno caratterizzato la corsa e che stravolgeranno sicuramente la classifica generale. Come detto, mancheranno le stelle al via.

Solamente quattro le squadre World Tour presenti, che però non porteranno corridori di livello stellare. Il grande favorito per la classifica generale diventa dunque Filippo Zana (Team Jayco AlUla), con il compagno di squadra Davide De Pretto pronto a farsi vedere ancora pimpante.

Parlavamo di Jonas Vingegaard, esploso su queste strade: sarà la volta anche di Johannes Staune-Mittet, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia Next Gen ed ormai approdato in prima squadra alla Visma | Lease a Bike?

Nome sempre da seguire è quello di Diego Ulissi (UAE Team Emirates), a caccia dell’ennesimo successo di una super carriera, soprattutto sulle strade del Bel Paese. Occhio per le salite anche a Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) e Sylvain Moniquet (Lotto Dstny).