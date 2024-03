Quando gioca l’Italia i playoff e l’eventuale semifinale oggi ai Mondiali di curling femminile: orari, programma, tv, streaming

L’Italia si è meritata l’accesso alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2024 di curling femminile. Le azzurre si sono distinte sul ghiaccio di Sydney (Canada), riuscendo a vincere dieci partite sulle dodici disputate (sconfitte soltanto dalle padrone di casa e dalla Svizzera) e chiudendo il round robin al terzo posto. La nostra Nazionale sarà dunque chiamata a giocare il qualification game, ovvero una partita da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione alle semifinali.

Stefania Constantini e compagni torneranno in scena alle ore 15.00 di sabato 23 marzo per fronteggiare la Danimarca, sesta nella fase a gironi. Il quartetto tricolore partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine nordica, ma sarà un avversario molto rognoso e assolutamente da non sottovalutare. Se le vice campionesse d’Europa dovessero riuscire a imporsi, allora incroceranno la Svizzera in semifinale: sarà una rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima rassegna continentale e del confronto del round robin.

Le semifinali dei Mondiali si giocheranno sabato 23 marzo alle ore 21.00. Dall’altra parte del tabellone il Canada attenderà in semifinale la vincente del confronto tra Corea del Sud e Svezia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di quando l’Italia gioca playoff ed eventuale semifinale ai Mondiali di curling femminile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport, per le semifinali è prevista anche la diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 22.00.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING

Sabato 23 marzo

Ore 15.00 Qualification game: Italia vs Danimarca – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 21.00 Eventuale semifinale: Italia vs Svizzera – Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, The Curling Channel

PROGRAMMA MONDIALI CURLING: COME VEDERE L’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 22.00 per l’eventuale semifinale, per gli abbonati.

Diretta streaming: The Curling Channel per tutti gli incontri; Eurosport.it e Discovery+ per l’eventuale semifinale; Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00 per l’eventuale semifinale.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutti gli incontri.