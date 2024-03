MotoGP, Vinales precede Bezzecchi nel warm-up di Lusail. Bagnaia 7° davanti a Bastianini

Maverick Vinales ha messo a segno il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail, dominato da sole e caldo (45° sull’asfalto) per cui in condizioni che non vedremo questa sera in occasione della gara (il via alle ore 18.00 italiane) abbiamo assistito ad un turno indicativo.

Tutti i piloti hanno girato con doppia gomma media, mentre l’unico a montare la soft al posteriore è stato Pedro Acosta. Lo spagnolo ha chiuso al quinto posto a 182 millesimi dalla migliore prestazione di Maverick Vinales (Aprilia) che ha chiuso con il tempo di 1:52.660.

Seconda posizione per Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 71 millesimi dalla vetta, quindi terzo lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 89. Quarta posizione per il suo connazionale Alex Marquez (Ducati Gresini) a 93. Come si può vedere i distacchi sono letteralmente minimi.

Alle spalle di Pedro Acosta (Gas Gas Tech3), troviamo il nostro Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 213 millesimi, quindi settimo Marc Marquez (Ducati Gresini) a 263. Si ferma in settima posizione Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 351 millesimi dalla vetta, davanti al compagno di scuderia Enea Bastianini a 580, mentre chiude la top10 Fabio Quartararo (Yamaha) a 636.

Centra la 13a posizione Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 910, quindi è solamente 17° il vincitore della Sprint Race di ieri, Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.178. Non va oltre la 21a posizione Luca Marini (Honda Repsol) a 1.783, ancora molto indietro sul feeling con la sua nuova moto.