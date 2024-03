Moto3, scatta il weekend di Portimao. Alonso vuole proseguire, l’Italia vuole spezzare un digiuno storico

La stagione del Motomondiale si sposta nel Vecchio Continente. Ci attende, infatti, un interessantissimo fine settimana del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. La classe più leggera si prepara per una tappa che ci dirà molto a livello di situazione generale.

Dopo l’esordio di Lusail, il tracciato di Portimao potrebbe essere molto più indicativo per capire quali potrebbero essere davvero i piloti che potranno puntare al titolo, e quali moto sono pronte per fare la differenza. Il circuito lusitano, con i suoi sali-scendi iconici e le curve mozzafiato, sarà il banco di prova ideale per la classe più leggera.

La Moto3 arriva in Algarve con David Alonso al comando della classifica generale dopo il successo in Qatar, quindi alle sue spalle Daniel Holgado, Talyo Furusato, Riccardo Rossi, Collin Veijer e Stefano Nepa come attuali “primi della classe”. Il colombiano del team CFMoto Aspar vuole proseguire su questa scia, iniziata nel finale dell’anno scorso, mentre lo spagnolo del team Red Bull Gas Gas Tech3 vuole rifarsi dopo il mancato titolo di un anno fa.

Dopo un 2023 pressoché anonimo, gli italiani vogliono tornare protagonisti nella classe più leggera. Riccardo Rossi e Stefano Nepa sono le nostre frecce più importanti dell’arco, mentre Nicola Carraro e Luca Lunetta vogliono confermarsi in zona punti. Un podio italiano in Moto3 manca da un anno esatto, ovvero dal terzo posto di Andrea Migno in Argentina del 2 aprile scorso, mentre l’ultimo successo porta la firma di Dennis Foggia in Thailandia il 2 ottobre 2022. Davvero un digiuno senza precedenti.