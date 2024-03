‘Maurizio racconta…’: le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024. Skateboard, tuffi e nuoto di fondo

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA

Voto della settimana per l’Italia: 9,5

Borsino della settimana (chi sale e chi scende)

↓ M. Bezzecchi (MotoGP) ↑ S. Curtis (nuoto)

↓ A. Tiberi (ciclismo) ↑ Nazionale maschile rugby

Atleta della settimana (uomo). Matteo Manassero (golf): era da settembre del 2022 che un italiano non vinceva sul circuito europeo, quando Guido Migliozzi era andato a segno nell’Open de France. E il ritorno al successo di Matteo sul DP World Tour, dopo quasi 11 anni dall’ultima volta, ci conferma che il golf italiano ha ritrovato uno dei suoi campioni più grandi. Con sacrificio e lavoro ha risalito la china, e con il trionfo al Jonsson Workwear Open in Sudafrica (quinto della carriera sul circuito continentale) si colloca al 182esimo posto del ranking mondiale, diventando il numero uno d’Italia e pass virtuale per i Giochi di Parigi.

Atleta della settimana (donna). Ilenia Matonti (taekwondo): dopo ben 16 anni (Pechino 2008), il Bel Paese ritorna ad avere una rappresentante femminile nel taekwondo ai Giochi. E la diciannovenne salernitana ci è riuscita vincendo il Preolimpico continentale di Sofia, dopo aver compiuto un cammino esaltante. Tutti eravamo rimasti stupiti della sua convocazione nella categoria dei -49 Kg, ma definitivamente i tecnici avevano ragione. A questo punto, la campana diventa ora la mina vagante di questa categoria a Parigi: può farci davvero sognare in estate.

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Cari lettori, continua la carrellata di discipline che ci rappresenteranno a Parigi 2024. Oggi analizzeremo lo skateboarding, i tuffi e il nuoto di fondo.

SKATEBOARDING

La modalità del park è quella dove abbiamo la (quasi) certezza del biglietto aereo per la Francia, con i nostri rappresentanti Alex Sorgente e Alessandro Mazzara che occupano in questo momento –rispettivamente – la 19ª e la 18ª piazza del ranking olimpico. Più complicata la situazione tra le donne, con Lucrezia Zarattini al momento 41ª nella graduatoria olimpica, ma con molte giapponesi e statunitensi davanti a lei e che dunque dovranno farsi da parte in ottica Cinque Cerchi per le quote disponibili. Per le medaglie sarà difficile ma non impossibile: ogni gara di park è diversa dall’altra, e un talentuoso atleta come Sorgente può essere un outsider di lusso, come ha dimostrato nella recente tappa del World Skateboarding Tour (chiusa con un’ottima ottava posizione). Nella specialità street, purtroppo la squadra azzurra del CT Mattia Restante è praticamente fuori dalla lotta per i pass, con i nostri skater di punta (Agustin Aquila e Asia Lanzi) troppo distanti nel ranking olimpico di qualifica.

Voto alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (sezione skateboarding) nel triennio olimpico: 6

Possibilità di podio a Parigi 2024: 0-1

TUFFI

Ci giochiamo tutto (o quasi) con le gare dal trampolino sincro 3 mt. I ragazzi del CT Oscar Bertone hanno lavorato molto bene, andando ben oltre le aspettative con la conquista di 10 carte olimpiche su 12 disponibili (solo le squadre sincro dalla piattaforma sincro non ci sono riuscite). Le nostre punte, come detto, saranno Chiara Pellacani/Elena Bertocchi (trampolino 3 metri sincro) e Giovanni Tocci/Lorenzo Marsaglia (trampolino 3 metri sincro). Ovviamente per il gradino più alto del podio i giochi sono chiusi dalle coppie cinesi, ma per gli altri ce la giochiamo senza paura. Puntano ad una top5 sia Sarah Jodoin Di Maria (piattaforma 10 metri) che Chiara Pellacani (trampolino 3 metri), ma onestamente per il podio sarà difficilissimo. Dispiace unicamente che Matteo Santoro non sia stato preparato per questi Giochi di Parigi. Si punterà tutto sul quadriennio che porta a Los Angeles 2028, ma l’impressione è che un talento così precoce del suo calibro dovesse puntare anche al 2024. Daley e Sereda insegnano…

Voto alla Federazione Italiana Nuoto (sezione tuffi) nel triennio olimpico: 7,5

Possibilità di podio a Parigi 2024: 1-2

NUOTO DI FONDO

Ci si aspettava l’en-plein di pass anche al femminile, ma ai Mondiali di Doha hanno fallito sia la Taddeucci che la Gabrielleschi nella 10 km. Dunque, solamente Arianna Bridi prenderà parte alla gara a Cinque Cerchi, con poche speranze di salire sul podio dal mio punto di vista. Diverso il discorso nella gara maschile, dove Acerenza e Paltrinieri potranno fare gioco di squadra per firmare l’impresa. Onestamente il podio per entrambi sarebbe quasi miracoloso, ma abbiamo le credenziali per puntare al colpo grosso. Inoltre, il fatto che la competizione si svolgerà sulla Senna dovrebbe favorire Paltrinieri, che predilige i percorsi con acque meno mosse rispetto alle onde del mare.

Voto alla Federazione Italiana Nuoto (sezione fondo) nel triennio olimpico: 7

Possibilità di podio a Parigi 2024: 1

Maurizio Contino

