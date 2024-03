Hockey ghiaccio, Renon e Cortina vincono Gara-5 dei playoffs di Alps League e le serie vanno sul 3-2

Serata di grande importanza per i playoffs della Alps Hockey League 2023-2024. Renon non molla e vince contro Vipiteno e porta la serie sul 2-3, mentre Cortina domina con Salisburgo e sale sul 3-2. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nelle Gare-5 disputate questa sera.

RITTNER BUAM-VIPITENO BRONCOS 6-3 [SERIE 2-3]

dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, Renon sblocca il punteggio al 21:56 con Prast su assist di Ohler per l’1-0. Il dominio è schiacciante dato che arrivano anche le reti di Lobis (2), Coatta e Spinell per il 5-0. Nell’ultimo periodo i Broncos provano a riaprire i conti con Cianfrone, Conci e di nuovo Cianfrone, ma Amorosa chiude i conti a 7 secondi dal termine.

CORTINA-RED BULL SALISBURGO 7-2 [SERIE 3-2]

pronti, via, e gli ampezzano sbloccano subito il punteggio grazie a Cuglietta dopo soli 4:29 di gioco. Gli austriaci non perdono tempo e pareggiano già al 9:10 con Schreiner per l’1-1. Ramoser porta a condurre gli austriaci al 28:04 prima che Cortina cambi marcia con le reti di Lacedelli, Juhola, Cuglietta (2), Sanna e Di Tomaso.