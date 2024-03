Golf: LIV-Official World Golf Ranking, è scontro totale

“E’ ormai chiaro che la soluzione migliore per la LIV, come lega, e per voi golfisti non risieda nell’attuale sistema di classificazione. Non esiste infatti più una risoluzione che possa proteggere l’accuratezza, la credibilità e l’integrità delle classifiche Official World Golf Ranking”.

Parole forti quelle pronunciate da Greg Norman, il CEO della Superlega araba, e riportate dall’Ansa, in merito alla questione-classifiche venuta fuori nelle ultime giornate nel mondo del golf.

“Abbiamo profuso – ha poi specificato – sforzi enormi per garantire che i vostri risultati potessero essere riconosciuti all’interno del sistema esistente, sfortunatamente l’Owgr ha mostrato poca volontà per lavorare in modo produttivo con noi”.

Il rischio che tantissimi golfisti escano dalla graduatoria mondiale è elevato, in pratica. Dal canto suo inoltre, il board di LIV ha fatto sapere che vorrà andare ulteriormente incontro ai suoi membri “proseguendo la linea di contatto con le organizzazioni che si occupato di organizzare i vari Major”, per consentire ai golfisti di poter partecipare ai vari tornei del Grande Slam.