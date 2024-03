Giro d’Italia 2024: cambia il finale della prima tappa

La prima tappa del Giro d’Italia 2024, che si terrà sabato 4 maggio, trova una modifica al suo percorso, che andrà comunque da Venaria Reale a Torino, per un totale di 143 km, anziché i 136 km previsti inizialmente.

Sono 7 quindi i chilometri in più aggiunti perché alla frazione è stata aggiunta la salita di San Vito, precisamente a 3000 metri dal traguardo: un’asperità – se così si può definire – che eleverà la “Corsa Rosa” fino a 367 metri di altezza sopra il livello del mare.

Non un cambiamento sconvolgente per certi versi, ma comunque da registrare, anche perché potrebbe aiutare determinati corridori a mettere in strada le proprie armi migliori per uno scatto nel finale da maglia rosa.

Intervistato da Bici Sport a tal proposito, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni ha detto, in merito al cambiamento sul percorso della prima tappa: “La modifica è stata inserita a novembre, nel corso del sopralluogo, e non è stata indicata perché non era così rilevante. È solo uno zampellotto nel finale”.