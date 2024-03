Ginnastica artistica, Derwael si qualifica alle Olimpiadi 2024. Assegnati i primi pass attraverso la Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo di ginnastica artistica assegna un totale di venti pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero due su ciascun attrezzo. Al termine della serie di quattro appuntamenti verranno elargiti i vari tagliandi, ma alcuni atleti hanno già potuto fare festa dopo le prime tre tappe (Il Cairo, Cottbus, Baku).

Spicca la belga Nina Derwael, Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche, che è tornata in attività dopo un infortunio ed è riuscita a staccare il biglietto per i Giochi attraverso il circuito alla trave (migliore classificata nelle prime tre uscite) e nella capitale transalpina potrà gareggiare in tutte le specialità.

Grande gioia anche per l’austriaca Charlize Moerz, che ha firmato una tripletta di migliori piazzamenti al corpo libero tra le eleggibili. Già tutto deciso al volteggio, dove possono esultare la nordcoreana Chang Ok An e la bulgara Valentina Georgieva. Alle parallele asimmetriche è ancora tutto in bilico. Sul fronte maschile, il sudcoreano Sunghyun Ryu si è qualificato attraverso il corpo libero. Al cavallo con maniglie è fatta per il kazako Nariman Kurbanov e il giordano Ahmad Abu Al Soud. Alla sbarra può già esultare il taiwanese Chia-Hung Tang.