F1, Charles Leclerc: “La pole position? Sottovalutata la potenza di Red Bull. Sono stato troppo aggressivo”

Charles Leclerc scatterà dalla quarta piazzola sulla griglia di partenza del GP d’Australia 2024, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito semi-cittadino di Melbourne. Il pilota della Ferrari ha commesso un errore decisivo nel secondo tentativo del Q3, dopo aver sperato a lungo di poter battagliare per la seconda posizione accanto all’insuperabile Max Verstappen. Una sbavatura determinante nel momento più importante delle qualifiche costringerà il monegasco a rimontare in gara, sperando di poter lottare per il podio. Aveva concluso in quinta piazza, poi ha guadagnato una posizione per la penalità inflitta a Sergio Perez.

Charles Leclerc ha analizzato la propria prova ai microfoni di Sky Sport: “La pole position? Forse abbiamo sottovalutato la potenza che Red Bull ha messo in qualifica, in FP3 tra la curva sette e la nove perdevamo più di quello che pensavamo. Non abbiamo massimizzato la macchina, speravo di ritrovare il feeling in qualifica dopo la FP3 e invece l’ho perso. Ora dobbiamo pensare a domani, sperando che il passo gara ci riporti alla nostra posizione“.

Charles Leclerc ha poi proseguito: “Ieri l’anteriore era buono, in qualifica lo abbiamo perso. Sono andato aggressivo in Q3, forse avrei fatto meglio a prendere il terzo posto, ma ho voluto provare qualcosa e sono stato troppo aggressivo. Ci sono quattro DRS zone e tutto è possibile, il passo gara non è male, il podio è il target. Per la vittoria? Il passo della Red Bull, salvo sorprese, è migliore del nostro“.