Classifica Tirreno-Adriatico 2024, sesta tappa: Vingegaard rafforza la maglia azzurra

Jonas Vingegaard ha rafforzato il primo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico 2024. Il danese si è imposto in salita a Monte Petrano e ha rinsaldato la maglia azzurra con 1’24” di vantaggio sullo spagnolo e 1’52” sull’australiano Jai Hindley alla vigilia dell’ultima frazione completamente pianeggiante e che non sovvertirà gli equilibri per le posizioni che contano.

CLASSIFICA GENERALE TIRRENO-ADRIATICO (dopo la sesta tappa)

1 1 – VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 10 20″ 23:06:32

2 2 – AYUSO Juan UAE Team Emirates 12″ 1:24

3 3 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 8″ 1:52

4 6 ▲2 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 2:20

5 5 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:24

6 4 ▼2 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 2:25

7 7 – UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 3:10

8 12 ▲4 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 4:02

9 14 ▲5 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 4:05

10 8 ▼2 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 4″ 4:24