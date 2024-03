Calendario Mondiali curling femminile 2024: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2024 di curling femminile andranno in scena a Sydney (Canada, sì non è un errore: questa località non è presente soltanto in Australia). L’appuntamento è da sabato 16 marzo a domenica 24 marzo. Alla rassegna iridata parteciperanno dodici squadre, che si fronteggeranno in un round robin: ogni compagine incrocerà le altre una sola volta. Le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime semifinaliste.

L’Italia si presenterà all’appuntamento per sognare in grande. Stefania Constantini e compagne hanno tutte le carte in regola per puntare in alto nella rassegna iridata dopo la medaglia d’argento conquistata agli ultimi Europei. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2024 di curling femminile. Le partite dell’Italia, in fascia pomeridiana e serale, potranno essere seguire in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CURLING FEMMINILE 2024

Sabato 16 marzo

18.00 Prima giornata: USA-Turchia, Svezia-Canada, Nuova Zelanda-Giappone, Corea del Sud-Svizzera

23.00 Seconda giornata: Italia-Estonia, USA-Svizzera, Scozia-Norvegia, Danimarca-Canada

Domenica 17 marzo

13.00 Terza giornata: Norvegia-Svezia, Estonia-Corea del Sud, Turchia-Danimarca, Scozia-Nuova Zelanda

18.00 Quarta giornata: Corea del Sud-Nuova Zelanda, Giappone-Turchia, Canada-USA, Svezia-Italia

23.00 Quinta giornata: Danimarca-Giappone, Italia-Scozia, Svizzera-Estonia, Norvegia-USA

Lunedì 18 marzo

13.00 Sesta giornata: Turchia-Svizzera, Nuova Zelanda-Svezia, Danimarca-Scozia

18.00 Settima giornata: Nuova Zelanda-Estonia, Canada-Norvegia, USA-Italia, Giappone-Corea del Sud

23.00 Ottava giornata: Scozia-Svezia, Svizzera-Giappone, Norvegia-Turchia, Estonia-Danimarca

Martedì 19 marzo

13.00 Nona giornata: Svezia-Turchia, Corea del Sud-Scozia, Italia-Canada

18.00 Decima giornata: Estonia-Giappone, Danimarca-USA, Italia-Nuova Zelanda, Svizzera-Norvegia

23.00 Undicesima giornata: Canada-Svizzera, Scozia-Estonia, Svezia-Danimarca, Turchia-Corea del Sud

Mercoledì 20 marzo

13.00 Dodicesima giornata: Norvegia-Nuova Zelanda, Corea del Sud-Italia, Giappone-Canada, USA-Svezia

18.00 Tredicesima giornata: Danimarca-Italia, Norvegia-Giappone, Estonia-Turchia, Svizzera-Scozia

23.00 Quattordicesima giornata: Svezia-Corea del Sud, Turchia-Canada, Scozia-USA, Nuova Zelanda-Danimarca

Giovedì 21 marzo

13.00 Quindicesima giornata: Giappone-USA, Svizzera-Nuova Zelanda, Italia-Norvegia, Canada-Estonia

18.00 Sedicesima giornata: Turchia-Scozia, Estonia-Svezia, Danimarca-Svizzera, Corea del Sud-Norvegia

Venerdì 22 marzo

13.00 Diciottesima giornata: Svizzera-Italia, Norvegia-Danimarca, USA-Estonia, Scozia-Giappone

18.00 Diciannovesima giornata: Corea del Sud-Danimarca, Canada-Scozia, Turchia-Nuova Zelanda, Svezia-Svizzera

23.00 Ventesima giornata: Estonia-Norvegia, Giappone-Italia, Canada-Corea del Sud, Nuova Zelanda-USA

Sabato 23 marzo

15.00 Qualification Game

21.00 Semifinali

Domenica 24 marzo

15.00 Finale per il bronzo

21.00 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI CURLING: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto da definire.

Diretta streaming: palinsesto da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia (escluse quelle delle 23.00).