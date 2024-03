Brandon McNulty vince il GP Miguel Indurain. Battistella sesto, Bagioli si fa vedere

Brandon McNulty ha vinto il GP Miguel Indurain, battendo Maxim van Gils in una volata a due sul traguardo di Estella (in Navarra, Spagna). Il 25enne statunitense ha conquistato la sua undicesima affermazione in carriera, arricchendo un palmares in cui spicca anche il sigillo nella quindicesima tappa dell’ultimo Giro d’Italia. L’americano ha messo la firma sul quarto successo stagionale, visto che a febbraio aveva fatto sua la quarta frazione della Volta Valenciana e la classifica finale, oltre alla cronometro dell’UAE Tour.

L’alfiere della UAE Emirates ha attaccato in prossimità del GPM dell’Alto de Eraul quando mancavano una decima di chilometri all’arrivo, guadagnando una quindicina di secondi sui più immediati inseguitori. Sullo strappo dell’Alto Ibarra, a due chilometri dal traguardo, si è però piantato ed è stato ripreso da Maxim van Gils (Lotto Dstny), il quale ha allungato in discesa. McNulty non si è arreso, è riuscito a rientrare e poi ha avuto la meglio allo sprint.

Terzo posto per il britannico Oscar Onley (Team dsm-firmenich PostNL) a due secondi, appena davanti al padrone di casa Ion Izagirre (Cofidis). Da segnalare il sesto posto di Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) a sedici secondi. Si sono messi in mostra anche Andrea Bagioli (l’uomo della Lidl-Trek si è trovato nel gruppetto che si era avvantaggiato nelle parti conclusive del penultimo giro) e Matteo Sobrero (il ciclista della BORA-hansgrohe aveva provato a contenere Brandon McNulty nelle battute finali della salita).