Boxe, Flavio D’Ambrosi: “Risultato straordinario per il movimento italiano. Meritiamo di aver eguagliato il record di pass olimpici”

Tanta, tantissima la soddisfazione di Flavio D’Ambrosi per quello che è capitato a Busto Arsizio, nel Preolimpico organizzato dall’Italia. Già quattro erano i pass in possesso del nostro Paese: a questi se ne sono aggiunti altrettanti: quelli di Diego Lenzi, Angela Carini, Alessia Mesiano e Sirine Charaabi.

Queste le parole del presidente della FPI: “Un risultato straordinario per un grande movimento pugilistico, quello italiano. Meritavamo questi pass, e meritiamo di aver eguagliato il record di pass olimpici, ben 8 e questo non succedeva da prima del 1992. Sono molto contento, ma sono anche concentrato sulla Thailandia, e sui Giochi di Parigi“.

E al di là dell’obiettivo raggiunto, ancora dal sito ufficiale: “Voglio ringraziare tutti, il LOC, chi ha partecipato all’organizzazione di questo grande Torneo, lo Staff Azzurro, le Istituzioni, il Consiglio Federale, il Team della FPI e un grazie a tutto il movimento pugilistico italiano che quotidianamente lavora per costruire e realizzare un sogno, quello di vincere e portare questo sport ai fasti che l’Italia merita“.

A questo punto, anche se nel Preolimpico di Bangkok, che andrà in scena dal 23 maggio al 3 giugno, non dovessero emergere notizie ulteriori per l’Italia verso Parigi, la spedizione sarebbe comunque assai ricca e il cammino di avvicinamento pieno di soddisfazioni. Del resto, gli uomini a Tokyo non c’erano stati: ora ne ritornano (almeno) tre. E le donne continuano a mietere record.