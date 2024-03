Biathlon, Italia seconda nella staffetta mista di IBU Cup a Obertilliach

Un grande risultato arrivato nell’ultimo giorno di gare della tappa di IBU Cup di biathlon a Obertilliach. Sulle nevi austriache, la staffetta mista ha sorriso agli azzurri, giunti secondi alle spalle della forte Norvegia. La squadra tricolore composta da Astrid Plösch, Francesca Brocchiero, Nicola Romanin e David Zingerle è giunta nella piazza d’onore con l’uso di 7 ricariche e un distacco di 1:15.3 dai norvegesi, i migliori nonostante lo 0+15 nelle sessioni di tiro. A completare il podio è stata la Francia (0+15) a 1:27.1.

Una frazione d’apertura solida da parte di Plösch che con un solo errore al poligono ha permesso agli azzurri di trovarsi in buona posizione, pur non spiccando particolarmente sugli sci stretti. A seguire Brocchiero ha cercato di tenere in linea di galleggiamento la compagine del Bel Paese, con uno 0+3 nelle sessioni di tiro.

Il cambio di passo c’è stato con i ragazzi che hanno messo qualità e precisione. Romanin ha avuto un ottimo rendimento con l’uso di una sola ricarica, esprimendo anche un’ottima velocità nelle frazioni di fondo e dando modo a Zingerle di puntare al grande risultato. Quest’ultimo, con lo 0+2, è riuscito a tenersi dietro il francese Damien Levet e regalare la piazza d’onore, alle spalle del Team Norge che ha fatto una gara a sé.

A completare la top-5 sono state la Germania e la Svezia, con i tedeschi disastrosi nella gestione delle serie di tiro (quattro giri di penalità e 12 ricariche) a 1:50.9, mentre gli svedesi hanno terminato con 2+14 a 2:03.4.