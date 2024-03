Atletica, Larissa Iapichino spiega il Mondiale negativo: “Ho avuto i crampi. Esco a testa alta, ho lottato”

Grande delusione al termine di una stagione indoor discreta ma non eccezionale per Larissa Iapichino, che ha conquistato un negativo settimo posto nella finale di salto in lungo ai Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera sulla pedana dell’Emirates Arena di Glasgow. La ventunenne toscana, condizionata dai crampi, non è andata oltre un 6.69 stampato al quinto salto della serie, restando distante 9 cm dalla zona podio.

“Sicuramente non posso essere contenta. Io sono una persona che lotta sempre, ho sentito queste tensioni che mi hanno un po’ condizionato la gara. Ho provato a fare un po’ il miracolo e a non pensarci, a prendere sali, ma il danno ormai era fatto. Mi dispiace molto, perché i crampi potevano venire in un altro momento“, le prime dichiarazioni a caldo dell’azzurra dopo la gara.

“Ho fatto il contrario rispetto ad una gara di tutti nulli. Ho lasciato tanto sull’asse di battuta, quindi potenzialmente erano dei bei salti anche considerando la mia situazione di oggi. Voglio uscire da questo Mondiale a testa alta con il sorriso. È andata così, però non si smette mai di lottare“, aggiunge Larissa ai microfoni della Rai sui suoi salti.

Sulla sua programmazione verso la stagione outdoor in vista di Europei e Olimpiadi: “Devo ancora capire quante gare fare prima degli Europei, sperando sicuramente in un Europeo senza crampi… Roma significa qualcosa di veramente importante. Avere il pubblico di casa che ti tifa, l’energia. Nel mio caso saltare in casa è un’emozione enorme, quindi spero di poter fare sicuramente meglio di oggi“.