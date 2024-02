Volta a la Comunitat Valenciana 2024: Matej Mohoric fa il fenomeno in discesa, quattro italiani in top-5

Tutti lo aspettavano e lui è riuscito comunque a fare la differenza. Partiva da favorito Matej Mohoric nella seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2024 e lo sloveno, con una discesa spettacolare, è riuscito a trionfare sul traguardo di La Valldigna. Resta comunque una corsa molto italiana con quattro azzurri nella top-5 oggi e Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) che resta leader della classifica generale.

Sette corridori sono andati in avanscoperta nella prima parte di gara: Txomin Juaristi (Euskaltel Euskadi), Gorka Sorarrain (Caja Rural), Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma), Sinuhe Fernandez (Burgos – BH), Johan Meens (Bingoal WB), Sebastien Van Poppel (Bingoal WB), Josè Maria Garcia (Illes Balears Arabay Cycling).

Il gruppo oggi non ha voluto rischiare come ieri e dunque ha lasciato molto poco spazio agli attaccanti che, a mano a mano, hanno perso unità e sono stati raggiunti in vista dell’ascesa decisiva di giornata: il GPM di Alto Pla de Corrals. In salita non ci sono stati grandi attacchi (da segnalare la foratura di Jonathan Milan), ma la differenza è stata fatta nella discesa successiva.

Uno, due, tre attacchi per Matej Mohoric che alla fine è riuscito a sfuggire al plotone. Nessuno ha tenuto la ruota dello sloveno che ha conservato una decina di secondi di margine sul gruppo, andando a trionfare a braccia alzate. Alle sue spalle la volata dei battuti se l’è aggiudicata Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa) davanti ad una pattuglia di altri italiani con Simone Consonni (Lidl-Trek) a completare il podio e Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Davide De Pretto (Team Jayco AlUla) nella top-5.

