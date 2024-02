Volley, Paola Egonu allunga in testa alla classifica marcatrici! La sfida con Haak e Akimova, il cammino per la Nazionale

Paola Egonu ha allungato in maniera importante in testa alla classifica marcatrici della Serie A1 di volley femminile. L’opposto di Milano ha infatti messo a segno 379 punti nelle prime 18 partite disputate in campionato e ora vanta un margine di 28 punti sulla russa Vita Akimova, ferma a quota 351 sigilli con la maglia di Novara. La svedese Isabelle Haak sta facendo la differenza a Conegliano ed è terza con 331 marcature, mentre Ekaterina Antropova ha saltato qualche incontro con Scandicci ed è quarta con 314 punti.

Paola Egonu si sta preparando per l’attesissimo duello contro Isabelle Haak, la sfida tra bomber che sta animando il panorama internazionale. L’attaccante veneta incrocerà la scandinava in Conegliano-Milano, scontro diretto al vertice in programma domenica 4 febbraio (ore 17.30): le Pantere sono imbattute in testa alla classifica con tre lunghezze di vantaggio nei confronti delle meneghine, desiderose di ridurre le distanze nella serrata lotta per il primo posto in regular season.

Paola Egonu sta indubbiamente disputando una stagione brillante e si è messa in luce anche in Champions League, dove Milano ha conquistato il primo posto nel girone e si è qualificata direttamente ai quarti di finale. Questi mesi saranno importanti per la 25enne, che in estate sarà chiamata a essere il faro della Nazionale guidata dal nuovo CT Julio Velasco, pronta a dare la caccia a un risultato di grido alle Olimpiadi di Parigi 2024 (prima bisognerà staccare il pass attraverso la Nations League).

CLASSIFICA MARCATRICI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

1. Paola Egonu (Italia, Milano) 379

2. Vita Akimova (Russia, Novara) 351

3. Isabelle Haak (Svezia, Conegliano) 331

4. Ekaterina Antropova (Italia, Scandicci) 314

5. Camilla Mingardi (Italia, Vallefoglia) 307

Foto: Valerio Origo