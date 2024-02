Tabellone WTA San Diego 2024: Pegula e Haddad Maia in cerca di segnali positivi, al via anche Wozniacki

Svelato nella notte il tabellone principale del WTA 500 di San Diego, ultimo capitolo prima del Sunshine Double di Indian Wells e Miami. Nessuna italiana al via, ma parecchio da osservare in questo evento dalla storia particolarmente lunga e che, nel 1987, fu portato a casa da Raffaella Reggi.

Jessica Pegula è la numero 1 del seeding. Per l’americana non c’è al momento alcuna prospettiva di classifica (numero 5 è e tale rimarrà almeno fino alla fine dei due 1000 da un capo all’altro degli States), ma prendere fiducia certamente l’aiuterà. Da quelle parti c’è Caroline Wozniacki: è stata concessa una wild card alla danese, che dagli Australian Open è uscita con una sconfitta al secondo turno.

In basso, per la brasiliana Beatriz Haddad Maia tentativo di mettersi in luce dopo aver subito la rimonta all’esordio a Dubai contro Jasmine Paolini, fatto che, per la toscana, ha segnato l’inizio del cammino verso la finale. Anche per la numero 2 del seeding percorso pieno di insidie, con un potenziale quarto contro la croata Donna Vekic, che ha eliminato in maniera fragorosa la bielorussa Aryna Sabalenka questa settimana.

Altro match potenzialmente da vedere potrà essere il quarto Fernandez-Navarro. Un dato è in ogni caso certo: ci sarà una nuova campionessa, visto che nessuna delle precedenti è al via.

TABELLONE WTA 500 SAN DIEGO 2024

Pegula (USA) [1]-Bye

Qualificata-Gracheva (FRA)

Wozniacki (DEN) [WC]-Blinkova

Dolehide (USA)-Yastremska (UKR) [5]

Pavlyuchenkova [4]-Bye

Tauson (DEN)-Xinyu Wang (CHN)

Preston (AUS) [WC]-Frech (POL)

Qualificata-Kostyuk (UKR) [6]

Fernandez (CAN) [8]-Maria (GER)

Qualificata-Zhu (CHN)

Qualificata-Siniakova (CZE)

Bye-Navarro (USA) [3]

Vekic (CRO) [7]-Hui (USA) [WC]

Qualificata-Qualificata

Tsurenko (UKR)-Boulter (GBR)

Bye-Haddad Maia (BRA) [2]