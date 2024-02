Sport invernali, calendario gare settimana 12-18 febbraio: programma, orari, tv

La fase finale della stagione 2023-2024 degli sport invernali sta entrando nel vivo, con le ultime tappe dei vari circuiti di Coppa del Mondo e anche con l’assegnazione di titoli mondiali. Nella settimana 12-18 febbraio prosegue infatti la rassegna iridata assoluta di biathlon a Nove Mesto, con altre sette competizioni da disputare tra prove individuali e a squadre.

Da giovedì a domenica ci sarà spazio anche per i Campionati Mondiali singole distanze di speed skating a Calgary, in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista su più fronti. In evidenza anche le Coppe del Mondo di sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, freestyle, bob, skeleton, slittino e short track, oltre ad altri eventi giovanili o secondari.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali dal lunedì 12 a domenica 18 febbraio.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 12-18 FEBBRAIO 2024

SCI ALPINO

Mer. 14/02/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.30

Gio. 15/02/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.30

Gio. 15/02/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Kvitfjell (Nor)

Gio. 15/02/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – SL femminile Val Palot (Bs)

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Kvitfjell (Nor)

Ven. 16/02/24 – Coppa Europa – SG maschile Bjeslanica (Bih) – ore 10.00

Ven. 16/02/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – SL femminile Val Palot (Bs)

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 17/02/24 – Coppa Europa – SG maschile Bjeslanica (Bih) – ore 10.00

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – SG femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – SG maschile Kvitfjell (Nor) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Mar. 13/02/24 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Canmore (Can) – Qualificazioni ore 17.00, finali ore 19.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 17/02/24 – Coppa Italia Rode – 10 km TL maschile e femminile Val Casies (Bz)

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Minneapolis (Usa) – Qualificazioni ore 17.00, finali ore 19.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 18/02/24 – Coppa Italia Rode – 42 km TL maschile e femminile Val Casies (Bz)

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – 10 km TL maschile Minneapolis (Usa) – Ore 17.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – 10 km TL femminile Minneapolis (Usa) – Ore 19.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS97 femminile Rasnov (Rom) – ore 14.00

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 maschile Sapporo (Gia) – ore 08.00

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – HS97 femminile Rasnov (Rom) – ore 12.00, diretta tv Eurosport

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – HS134 maschile Sapporo (Gia) – ore 08.00, diretta tv Eurosport

Sab. 17/02/24 – Continental Cup – HS117 maschile e femminile Brotterode (Ger) – ore 10.30 e 15.00

Sab. 17/02/24 – Alpen Cup – ore 109 maschile e femminile Kranj (Slo) – ore 17.15

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – HS97 femminile Rasnov (Rom) – ore 12.30, diretta tv Eurosport

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – HS134 maschile Sapporo (Gia) – ore 03.00, diretta tv Eurosport

Dom. 18/02/24 – Continental Cup – HS117 maschile e femminile Brotterode (Ger) – ore 09.00 e 13.45

Dom. 18/02/24 – Alpen Cup – ore 109 maschile e femminile Kranj (Slo) – ore 10.45

COMBINATA NORDICA

Ven. 16/02/24 – Continental Cup – Gundersen HS109/10 km maschile Eisenerz (Aut) – ore 11.45 e 15.45

Ven. 16/02/24 – Continental Cup – Gundersen HS109/5 km femminile Eisenerz (Aut) – ore 11.45 e 15.05

Sab. 17/02/24 – Continental Cup – Team sprint HS109/2×6 km mista Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 13.30

Sab. 17/02/24 – Alpen Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Harrachov (Cze)

Sab. 17/02/24 – Alpen Cup – Gundersen HS100/5 km femminile Harrachov (Cze)

Dom. 18/02/24 – Continental Cup – Gundersen HS109/10 km maschile Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 13.15

Dom. 18/02/24 – Continental Cup – Gundersen HS109/5 km femminile Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 14.00

Dom. 18/02/24 – Alpen Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Harrachov (Cze)

Dom. 18/02/24 – Alpen Cup – Gundersen HS100/5 km femminile Harrachov (Cze)

BIATHLON

Mar. 13/02/24 – Mondiali – Individuale femminile Nove Mesto (Cze) – ore 17.10, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 14/02/24 – Mondiali – Individuale maschile Nove Mesto (Cze) – ore 17.20, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 15/02/24 – Mondiali – Staffetta singola mista Nove Mesto (Cze) – ore 18.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 17/02/24 – Mondiali – Staffetta femminile Nove Mesto (Cze) – ore 13.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 17/02/24 – Mondiali – Staffetta maschile Nove Mesto (Cze) – ore 16.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 18/02/24 – Mondiali – Mass start femminile Nove Mesto (Cze) – ore 14.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 18/02/24 – Mondiali – Mass start maschile Nove Mesto (Cze) – ore 16.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

SNOWBOARD

Ven. 16/02/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Colere (Ita)

Ven. 16/02/24 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Davos (Svi)

Sab. 17/02/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Colere (Ita)

FREESTYLE

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 03.00

Ven. 16/02/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Passo San Pellegrino (Ita)

Ven. 16/02/24 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Davos (Svi)

Sab. 17/02/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Passo San Pellegrino (Ita)

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 03.00

BOB PISTA ARTIFICIALE

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – Monobob femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 14.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – Bob a quattro Altenberg (Ger) – ore 13.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SKELETON

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – Gara maschile Altenberg (Ger) – ore 14.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – Gara femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – Gara a squadre Altenberg (Ger) – ore 18.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – Nations Cup Oberhof (Ger) – ore 09.00

Ven. 16/02/24 – Mondiali junior – Singolo femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.30

Ven. 16/02/24 – Mondiali junior – Doppio maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 13.30

Sab. 17/02/24 – Mondiali junior – Singolo maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.30

Sab. 17/02/24 – Mondiali junior – Staffetta a squadre Lillehammer (Nor) – ore 09.30

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Oberhof (Ger) – ore 09.30 e 10.45, https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – Doppio femminile Oberhof (Ger) – ore 09.48 e 11.37, https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Oberhof (Ger) – ore 12.40 e 14.10, https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Oberhof (Ger) – ore 12.40 e 14.10, https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – Sprint singolo maschile/femminile Oberhof (Ger) – ore 12.45 e 13.30, https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – Sprint doppio maschile/femminile Oberhof (Ger) – ore 14.15 e 14.45, https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Dom. 8/02/24 – FIL Youth Games – singolo maschile e femminile Bludenz (Aut)

SLITTINO PISTA NATURALE

Gio. 15/02/24 – Coppa del mondo – Gara-1 Winterleiten (Aut)

Ven. 16/02/24 – Coppa del mondo – Gara-1 Winterleiten (Aut)

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo – Gara-2 Winterleiten (Aut)

Dom. 18/02/24 – Coppa del mondo – Gara-2 Winterleiten (Aut)

SCI ALPINISMO

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo giovani – Vertical race maschile e femminile Berchtesgaden (Ger) – ore 10.30

Sab. 17/02/24 – Coppa del mondo giovani – Individuale maschile e femminile Berchtesgaden (Ger) – ore 10.30

SPEED SKATING (Mondiali singole distanze)

Giovedì 15 febbraio – Dalle 20.30 italiane

3000m donne

5000m uomini

Team Sprint donne

Team Sprint uomini

Venerdì 16 febbraio (orari italiani) – Dalle 20.30 italiane

Team Pursuit donne

Team Pursuit uomini

500m donne

500m uomini

Sabato 17 febbraio – Dalle 20.30 italiane

Semi-Final Mass Start donne

Semi-Final Mass Start uomini

1000m donne

1000m uomini

Final Mass Start donne

Final Mass Start uomini

Domenica 18 febbraio – Dalle 20.00 italiane

5000m donne

10 000m uomini

1500m donne

1500m uomini

SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Danzica)

Venerdì 16 Febbraio

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette

Sabato 17 Febbraio

dalle 14.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m (gara1) e 1500m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 18 Febbraio

dalle 14.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m (gara 2) e 1000m. Finali staffette femminile e maschile