Sollevamento pesi, le entry list aggiornate della World Cup a Phuket: 7 azzurri impegnati nell’ultimo evento di qualificazione olimpica

Archiviati i recenti Campionati Europei di Sofia, la Nazionale italiana di sollevamento pesi guarda avanti e si prepara ad affrontare la fondamentale World Cup di Phuket, in programma da domenica 31 marzo a giovedì 11 aprile e valevole come ultimo evento (a partecipazione obbligatoria per poter ottenere l’eleggibilità) di qualificazione olimpica per Parigi 2024.

Dopo l’ultimo aggiornamento delle entry list, saranno 7 gli atleti italiani impegnati in Thailandia tra cui 4 uomini e 3 donne. L’unico azzurro escluso dalla corsa per il pass a cinque cerchi che vedremo in azione è Oscar Reyes Martinez, campione mondiale in carica e due volte oro europeo nei -81 kg (categoria non olimpica), mentre tutti gli altri puntano alle Olimpiadi.

Nello specifico il Bel Paese schiererà a Phuket Sergio Massidda (praticamente certo del pass olimpico) nei -61 kg, Mirko Zanni nei -73 kg, Antonino Pizzolato nei -89 kg, Giulia Imperio nei -49 kg, Lucrezia Magistris nei -59 kg e Giulia Miserendino nei -71 kg.

Di seguito è possibile consultare le entry list di tutte le categorie di peso alla World Cup di sollevamento pesi in Thailandia.

CLICCA QUI PER LE ENTRY LIST DELLA WORLD CUP DI SOLLEVAMENTO PESI A PHUKET