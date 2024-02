Skicross, Simone Deromedis 2° a Reiteralm nonostante una manovra al limite di Fiva

Terzo podio stagionale per Simone Deromedis. Dopo le due vittorie a St Mortiz e Bakuriani il fenomeno dello skicross italiano ha ottenuto la seconda posizione nella gara-2 di Reiteralm, località austriaca che ha ospitato questo fine settimana la tredicesima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024.

Una gara brillante quella del Campione Mondiale in carica che, dopo aver passato senza patemi gli ottavi e i quarti, si è ritrovato a disputare una semifinale d’alto profilo insieme al connazionale Federico Tomasoni. Non partono benissimo gli azzurri, rimanendo leggermente attardati rispetto a Tchiknavorian e Kappacher. Tuttavia i nostri ragazzi con studiata calma recuperano nel corso del tracciato ricucendo lo strappo nelle ultime rampe, dove Simone realizza il blitz sorpassando gli avversari, mentre Tomasoni chiude quarto dopo aver sbagliato l’ultima curva.

In big final Simone deve invece fare conti con una manovra da cartellino arancione di Alex Fiva, che lo spinge al quarto posto alla prima curva. Nettamente indietro, l’azzurro ha però modo di gestire e di rimenre in scia dei rivali, raggiungendo Tchiknavorian ma non Dupplessis Kergomard, accontentandosi del posto d’onore. In small final settima piazza per Tomasoni che, malgrado abbia chiuso in testa, ha ricevuto una squalifica da parte della giuria per aver inforcato.

In campo femminile al settantaduesimo tentativo arriva il primo trionfo in carriera per la canadese Brittany Phelan, artefice di una davvero splendida lotta con Marie Bergel Sabbatel, poi seconda. Terzo posto in ex equo per Gantenbein e Dumont, sciatrici che non hanno terminato la big final a causa di un contatto