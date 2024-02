Sci alpino, Florian Schieder operato: stagione finita. “5-6 settimane di stampelle, torno per il Sudamerica”

Florian Schieder si è sottoposto a un intervento chirurgico. Lo sciatore italiano è stato operato per una translatazione con una plastica alla cartilagine e un leggero intervento al menisco del ginocchio destro. La stagione del 28enne si conclude dunque in anticipo: l’atleta non prenderà parte alle Finali di Saalbach, in modo da prendersi tutto il tempo necessario per recuperare in vista della prossima annata agonistica. L’azzurro saluta con lo splendido secondo posto ottenuto nella discesa di Kitzbuehel e la quarta piazza nella discesa di Wengen.

Florian Schieder ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “L’operazione è andata bene, i dottori che mi hanno operato sono soddisfatti. Ho fatto bene a fare subito l’intervento, perché dopo Kvitfjell la situazione andava peggiorando. Ora si inizia con la riabilitazione, il che significa 5-6 settimane di stampelle, poi potrò caricare sulla gamba e fare atleticamente quasi tutto. Sugli sci tornerò dopo 5-6 mesi, quindi in tempo per la trasferta in Sudamerica. Mi auguro che tutto vada per il meglio e che potrò tornare competitivo da subito nella prossima stagione”.