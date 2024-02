Sci alpinismo, Giulia Murada trova un fantastico terzo posto nella sprint che chiude la tappa italiana di Coppa del Mondo

L’Italia completa una tre giorni sempre sul podio nella tappa della Val Martello, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpinismo. Nella domenica conclusiva, che prevedeva le gare sprint, format olimpico, chiude in terza posizione una fantastica Giulia Murada, trovando così il venticinquesimo piazzamento in carriera tra le prime tre nel massimo circuito.

Murada è arrivata in finale gestendo sempre alla grande tutte le batterie precedenti, senza rischiare nulla e mostrando fin dai quarti una condizione fisica brillante. Nell’atto conclusivo l’azzurra è stata battuta solo dalle francesi Emily Harrop e Celia Perillat Pessey, rispettivamente prima e seconda in 3’47″44 e 3’50″94. Murada coglie una fantastica terza posizione a 10″ dalla vincitrice, replicando praticamente lo stesso tempo fatto sia ai quarti sia in semifinale. La venticinquenne lombarda si lascia alle spalle la terza transalpina arrivata in finale Lena Bonnel, l’austriaca Johanna Hiemer e la svizzera Marianne Fanton.

Si erano invece fermate nella prima delle due semifinali Katia Mascherona e Giulia Compagnoni, rispettivamente quinta e sesta nel turno dominato proprio dalle tre francesi che hanno poi chiuso nelle prime quattro posizioni la successiva finale. Escono nel turno di qualificazione invece sia Lisa Moreschini, sia Alba De Silvestro, che era salita sul podio nei primi due giorni di gare.

Niente top-3 invece nella gara maschile, con Robin Galindoche si impone sullo spagnolo Oriol Cardona Coll e sul belga Maximilien Drion Du Chapois. Buona comunque la prestazione di Nicolò Canclini, che dopo una grande cavalcata fino all’atto conclusivo, ha perso quasi subito contatto dalle zone alte di classifica e ha dovuto accontentarsi di un sesto posto; che dà comunque fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. Termina in semifinale il percorso di Giovanni Rossi (primo escluso) e del giovane Luca Tomasoni, mentre il primo turno è risultato fatale a Rocco Baldini.