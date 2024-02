Salto con gli sci, Kraft beffa Kobayashi per 4 decimi e vince gara-1 a Sapporo. Azzurri fuori dalla zona punti

Grande spettacolo e finale thrilling nella prima competizione del weekend sul trampolino grande HS134 di Sapporo, sede della tredicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Nonostante condizioni meteo complicate, a causa di un vento abbastanza instabile, il podio odierno sull’Ōkurayama rispecchia appieno i valori in campo della stagione.

Stefan Kraft, pettorale giallo e leader della generale, ha infatti vinto gara-1 raggiungendo quota 9 successi individuali stagionali nel circuito maggiore e portando a casa la 39ma affermazione complessiva in Coppa del Mondo (3° posto all-time in coabitazione con Stock e Małysz). Il fuoriclasse austriaco ha beffato il padrone di casa giapponese Ryoyu Kobayashi per 4 decimi di punto al termine di un duello splendido, imponendosi a Sapporo per la quinta volta in carriera.

Il beniamino locale, al comando dopo la prima serie con 1.7 punti di margine su Kraft, ha pagato dazio nella seconda parte di gara sulle valutazioni dei giudici lasciando sul piatto un punto e mezzo (rispetto al mostruoso 19.5 di media archiviato dall’austriaco) rivelatosi a conti fatti decisivo. Terza posizione a 6.1 punti dalla vetta per il tedesco Andreas Wellinger, al decimo podio dell’inverno.

Da registrare l’exploit dell’eterno nipponico Noriaki Kasai, capace di entrare in zona punti in una gara di Coppa del Mondo all’età di 51 anni attestandosi in trentesima posizione. Niente da fare purtroppo per i due azzurri impegnati, entrambi penalizzati da un vento sfavorevole ed eliminati nella prima serie, con Alex Insam 36° e Giovanni Bresadola 37°.