Nuoto, Nicolò Martinenghi positivo: “Mi piace essere defilato in finale. Darò il 120% e mi divertirò”

Nicolò Martinenghi ha chiuso in testa la prima semifinale dei 100 rana ai Mondiali di Doha 2024: dopo un passaggio difficoltoso ai 50, il varesino ha sfoderato tutti i suoi cavalli nella seconda vasca rimontando dalla settima posizione e guadagnandosi l’accesso alla finale con il crono di 59.13, tempo appena inferiore rispetto a quello fatto registrare questa mattina.

Queste le sue parole a caldo in zona mista ai microfoni di Rai Sport: “Non ho durato più fatica rispetto a stamattina, sono passato un po’ piano ai 50, volevo passare abbondantemente sotto i 28″, però vedendo il ritorno tutto sommato 31″03 nei secondi 50 è davvero un ottimo tempo. Logico che con un passaggio così lento ti viene da fare così velocemente anche la vasca di ritorno. Niente male, adesso vediamo l’altra semifinale e poi ci concentriamo al massimo per la finale. La cuffia di Burdisso? Domani metterò la mia probabilmente. Non ho mai avuto la sua, l’altro giorno me l’ha data e me la sono messa in gara per vedere se portava bene“.

Sulla posizione che avrà domani in gara: “Sarò un po’ più defilato e questo mi piace. Sono contento di essere in finale con il quarto tempo e domani non vedo l’ora di divertirmi. Io voglio cercare di fare il miglior tempo possibile, ho ambizione e darò il 120% di quello che ho in corpo domani“.

Domani i rivali principali per Martinenghi in finale saranno, come al solito, l’americano Nic Fink e Adam Peaty, che hanno dato vita a una seconda semifinale velocissima. Servirà un Martinenghi più continuo su tutta la distanza di gara per salire sul podio in una gara che sarà di altissimo profilo.