Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri guida il gruppo azzurro nella prima tappa di Coppa del Mondo a Hurghada

Il massimo circuito internazionale del nuoto di fondo riprende. La prima tappa della Coppa del Mondo sarà dal 23 al 24 marzo nelle acque libere di Hurghada (Egitto). Un appuntamento che precederà quello italiano di Golfo Aranci il 25 e 26 maggio. A proposito di Italia, ci sarà anche la squadra nostrana al via per mettersi in evidenza.

AZZURRI CONVOCATI

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto), Marcello Guidi (Fiamme oro/RN Cagliari), Dario Verani Esercito/Livorno Aquatics).

Un gruppo guidato da Gregorio Paltrinieri che affronterà le tappe di World Cup come un processo di avvicinamento all’appuntamento olimpico di Parigi, grande obiettivo del carpigiano, come anche degli altri. Curiosità anche sulle prestazioni di Mimmo Acerenza, compagno di allenamenti di Paltrinieri e anch’egli qualificato ai Giochi.

Una squadra in cui è stata inserita anche Arianna Bridi che, ottenuta la carta olimpica ai Mondiali di Doha, vuole dare seguito alle proprie prestazioni nel contesto descritto.

CALENDARIO OW World Cup 2024

#1 – Soma Bay (EGY) – 23-24 Marzo

#2 – Golfo Aranci (ITA) – 25-26 Maggio

#3 – Setubal (POR) – 1-2 Giugno

#4 – Hong Kong (CHN) – 26-27 Ottobre – TBC

#5 – Eilat (ISR) – TBC