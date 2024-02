Le Samyn 2024: Laurenz Rex può esultare dopo una lunghissima attesa al photofinish

Edizione numero 56 per Le Samyn: incertissima fino all’arrivo la corsa belga che alla fine, dopo un’attesa lunghissima per il photofinish, ha visto esultare il padrone di casa Laurenz Rex. Prima vittoria della carriera per il corridore della Intermarché – Wanty, apparso in netta crescita sin dalla passata stagione.

Corsa come al solito molto confusa che ha diversi tentativi di fuga nella prima parte, quella particolarmente semplice senza difficoltà altimetriche, salvo poi raggrupparsi e ripartire con i contrattacchi nel circuito da ripetere quattro volte. Protagonista di un’azione solitaria il belga Jonas Rickaert (Alpecin – Deceuninck), poi raggiunto dal plotone.

Successivamente un grande colpo di scena: il favoritissimo di giornata Arnaud De Lie (Lotto Dstny) ha forato e, nel tentativo di rientrare, è caduto nel traffico delle moto e ammiraglie, trovandosi costretto al ritiro.

Tanti gli scatti provati nel plotone, tante anche le cadute. Si è ridotto notevolmente il drappello al comando con nessuno che è riuscito però a fare la differenza. Tutto incertissimo fino alla volata che ha visto due corridori sulla stessa linea: Laurenz Rex (Intermarché – Wanty) al centro della strada sembrava convinto della vittoria, stava per esultare, ma ci ha ripensato proprio ad un metro dal traguardo visto l’arrivo di Antonio Morgado (UAE Emirates). Per il belga arriva la vittoria per centimetri davanti al portoghese. Terzo Jenthe Biermans (Arkéa – B&B Hotels).