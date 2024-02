Festival di Sanremo 2024: come funziona il regolamento e il peso delle ‘tre giurie’

Prima Serata (martedì 6 febbraio 2024)

-Interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi

30 Artisti in gara.

-Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

-All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 30 canzoni/Artisti eseguite in Serata.

-Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica

Seconda Serata (mercoledì 7 febbraio 2024)

-Interpretazione-esecuzione di 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi

15 Artisti in gara.

-Le canzoni/Artisti verranno votate (i) dal pubblico attraverso il Televoto e (ii) dalla Giuria delle Radio.

-I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%.

-All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata.

-Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata

Terza Serata (giovedì 8 febbraio 2024)

-Interpretazione-esecuzione delle altre 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi altri 15 Artisti in gara.

-Le canzoni/Artisti verranno votate (i) dal pubblico attraverso il Televoto e (ii) dalla Giuria delle Radio.

-I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%.

-All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata.

-Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata.