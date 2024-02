F1, Wolff sull’addio di Hamilton: “Sorpresi dalla tempistica. Ce lo ha comunicato ad un caffé”

La notizia dell’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes e dell’approdo nel 2025 in Ferrari, quando il britannico avrà 40 anni, è qualcosa che ha stupito gli appassionati e non. La Rossa, quindi, punterà su una nuova coppia, formata dal fuoriclasse nativo di Stevenage e dal monegasco Charles Leclerc. A dover lasciare il sedile al termine del campionato di quest’anno sarà lo spagnolo Carlos Sainz.

Le reazioni in Mercedes non sono mancate e il Team Principal, Toto Wolff, è stato molto chiaro nell’esprimere quanto sia accaduto nelle ultime ore: “Con Lewis avevamo firmato un contratto breve. Non ci ha sorpreso l’addio, ma la tempistica sì“, ha ammesso il manager austriaco. In altre parole, anche per Wolff l’evoluzione della vicenda è stata sorprendente (fonte: Sky Sport).

“Ci siamo incontrati per un caffè per parlare. Hamilton ci ha detto che avrebbe corso con la Ferrari. Rispettiamo la sua decisione di andare a Maranello. Sarà l’ultimo contratto della carriera per lui“, ha sottolineato il Team Principal della Mercedes. In merito poi ai rapporti tra i due team coinvolti, Wolff ci ha tenuto a ribadire che: “Non ho alcun problema con Frederic Vasseur (Team Principal della Rossa, ndr). E’ una competizione dura e noi lavoriamo per ottenere il meglio dei nostri team“.

A questo punto sarà interessante capire quale sarà la gestione sportiva delle scuderie nel Mondiale che sta per cominciare, dal momento che certi equilibri andranno a mutare inevitabilmente. Da questo punto di vista, per Vasseur e il citato Wolff non sarà semplice.

Foto: LaPresse