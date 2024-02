Ciclocross, Stefano Viezzi: “Sono felicissimo, è un’emozione che non ha prezzo”

La forza del talento. Stefano Viezzi ha dominato la prova mondiale juniores del ciclocross. Dopo l’affermazione in Coppa del Mondo, il giovane atleta nostrano ha fatto vedere di che pasta è fatto nella gara iridiata di scena a Tabor, in Repubblica Ceca.

Un risultato significativo quello ottenuto da Viezzi dal momento che un riscontro del genere mancava da 19 anni al movimento italiano. Se si esclude la vittoria nel test event del 2022, fu Davide Malacarne a tingersi dei colori dell’arcobaleno.

“Sono felicissimo, non ho ancora realizzato bene quello che ho fatto. Volevo questo risultato ed è un’emozione che non ha prezzo“, le parole di un Viezzi decisamente incredulo, autore di una stagione strepitosa. Si considerino nel suo percorso i sigilli nel campionato italiano e quello del massimo circuito internazionale, già citato.

“Ho giocato tutte le mie carte e sono stato aiutato dalla fortuna, ma ci vuole anche questo: ho approfittato della foratura di Sparfel e ho spinto fino alla fine. Vincere questa medaglia era il mio obiettivo fin da inizio stagione e ho realizzato un sogno. Voglio ringraziare tutto lo staff che lavora dietro le quinte, il mio preparatore, la Federciclismo e Daniele Pontoni, che è davvero un ottimo CT: grazie per aver creduto in me, sono contento di avervi ripagati in questo modo“, ha concluso il corridore tricolore (Fonte: sito Federciclismo).